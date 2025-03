Estudiante es perseguida por un misterioso vehículo.

“Si no llego a mi casa, este carro viene atrás de mí”, fue el mensaje que una estudiante escribió a sus familiares mientras un vehículo rojo con vidrios polarizados la seguía cuando se dirigía hacia su casa.

Elizabeth Magaña, abuela de la joven, hizo público el angustiante momento que su nieta vivió cuando salió de la escuela.

El auto comenzó a seguirla desde la Avenida Las Torres hasta la colonia José de las Fuentes, acorralándola en distintos puntos del camino. La desesperación de la joven quedó plasmada en los mensajes que envió a su familia a través de WhatsApp.

“Si no llego a mi casa, ese carro está atrás de mí desde Las Torres. Yo me cambié de calle, él ya iba por el Oxxo y ya no me vio. Volví a pasar por la calle de atrás del Oxxo, me vio y se regresó. Y viene atrás de mí”, escribió la estudiante con el miedo reflejado en cada palabra.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 de la tarde, en plena luz del día. La joven intentó evadir al conductor acelerando el paso, cambiando de dirección e incluso quedándose quieta en algunos puntos, pero el vehículo siempre lograba interceptarla.

Su abuela lanzó una advertencia a través de redes sociales, exhortando a los ciudadanos a tomar precauciones.

“Buenas tardes, para que tomen precauciones. Este carro iba siguiendo a mi nieta cuando salió de la escuela. La venía siguiendo desde Las Torres hasta unas cuadras antes de su casa. Ella intentaba sacarle la vuelta, quedarse quieta o acelerar el paso, pero de alguna forma u otra, el auto se le ponía a un lado, atrás o la esperaba en la esquina. Esto pasó en la colonia José de las Fuentes. ¡Mucho cuidado!”, alertó la preocupada abuela.

Afortunadamente, la estudiante logró llegar sana y salva a su hogar, pero el temor y la incertidumbre persisten en su familia.