Eterno nido de malvivientes

Los locales ubicados sobre la calle Aldama en la colonia El Pueblo siguen siendo un nido de malvivientes desde hace muchos años, problema que tiene cansados a los vecinos ya que los drogadictos se refugian ahí en donde además hay maleza y basura.

José Pérez, quien es vecino del sector mencionó que es necesario que autoridades hagan algo al respecto o exijan a los propietarios a poner protecciones en dichos locales para frenar que siga siendo el refugio de drogadictos.

“Que pongan protección o que se pida a los dueños que se hagan responsables, dicen que está embargado, los malvivientes quitaron ventanas, puertas y de todo, pero no es justo que nosotros la llevemos”, comentó.

Señaló que estos locales ya tienen mucho tiempo solos, solamente dos están ocupados, el resto se encuentran completamente abandonados, grafiteados, con cristales rotos y olores desagradables.

José Pérez mencionó que en la administración del exalcalde Carlos Páez les daba ahí a los comerciantes para que se instalaran, pero el sindicato que los representaba que era la CTM no aceptó y quedaron en abandono.

“Yo tengo aquí 27 años y me ha tocado ver cada cosa, muertes no hay, pero muchos marihuanos y robos alrededor de esta área”, señaló.

Comento que hacen falta rondines pero no por encima, sino que los policías se bajen de las patrullas e ingresen, que revisen como debe ser para evitar robos u otro tipo de situaciones.

Señaló que se han presentado muchas quejas de vecinos de la parte trasera de los locales que han sido víctimas de constantes robos, aunque han tomado las medidas de seguridad necesarias ha sido inútil.