Evaden Airbnb 32.5 millones en impuestos

Las plataformas digitales de hospedaje evaden más de 32.5 millones de pesos por mes en impuestos, en Cuatro Ciénegas existen 101 Airbnb y en Monclova se han contabilizado Monclova 110, los empresarios consideraron que no es un piso fiscal parejo.

Esto lo dio a conocer Armando de la Garza, secretario de la asociación de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, mencionó que el hospedaje que se oferta a través de las plataformas digitales como Airbnb evaden la cantidad de 32.5 millones de pesos en impuestos, municipales, estatales y federales.

"Semana Santa nos permito hacer una medición y ver la gran cantidad de oferta turística en hospedaje que no está regulada fiscalmente y que evade responsabilidades hacendarías"

Según datos de la plataforma, se detectaron en Cuatro Ciénegas 101 hoteles, en Parras de la Fuente 295, en Múzquiz 395 y en Monclova 110, esto entre las quintas, además en Acuña hay 38, en Torreón 640, Saltillo cuenta con 590, Ramos Arizpe 680 y en Piedras Negras se tiene un registro de más de mil propiedades al igual que Arteaga.

"Consideramos que al menos existen más de 4 mil propiedades en Coahuila que no pagan impuestos de ninguna índoles, además de pagar servicios residenciales no comerciales. Es una cantidad económica escandalosa la que se evade y aunque existe una reglamentación y ley fiscal al respecto, no se aplica dañando severamente a la industria de hospedaje cautiva como son los hoteles"

Señaló que no están en contra de este tipo de hospedaje y consideró que el cliente puede escoger libremente donde dormir o reservar, en lo que no coinciden es en el piso fiscal parejo ya que ponen a los hoteles en desventaja, además de verse ellos beneficiados de la promoción que se lleva a cabo con sus impuestos.

"A Coahuila y a todos los turistas le beneficia una industria regulada, pues les garantiza un retorno de servicio y satisfacción por su dinero"