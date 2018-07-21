Evalúan segunda planta tratadora

El recién nombrado director estatal de CEAS, Antonio Nerio Maltos, señaló que analizan el proyecto de la segunda planta tratadora de aguas negras que solicitó SIMAS Monclova, así como se reunirán con los alcaldes electos para ver las prioridades y la posibilidad de que participen en inversiones.

Antonio Nerio Maltos mencionó que tras asumir la dirección estatal están revisando los avances de algunos temas prioritarios, sobre todo el arranque de obras autorizadas como la del drenaje pluvial que se realizó el día de ayer en Frontera.

Además se están analizando el tema de las plantas tratadoras de agua en cada una de las regiones del estado, las cuales se busca concretar en corto tiempo, y se analiza el tema de los recursos que se aplicarán para ello.

Uno de los proyectos es el de SIMAS Monclova-Frontera, que busca la construcción de la segunda planta ante la falta de capacidad de la que se tiene actualmente, ante lo que se analiza la posibilidad de construirá.

“Estamos viendo la posibilidad de la segunda planta, todo lo referente a la ampliación de la red, siempre hay áreas de oportunidad desde la extracción, potabilización y distribución del agua”.

Señaló que en los próximos días sostendrán una reunión con representantes de la Comisión Nacional del Agua, para bajar algunos recursos importantes para la concretar las obras que se están solicitando.

De la misma manera mencionó que sostendrá una reunión con los alcaldes electos para ver los temas prioritarios, y ver la manera en que ellos podrán participar en inversiones para la realización de los mismos y realizar una programación de las obras.