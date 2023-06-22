Evita Canaco clausura de restaurante

Monclova; Coah.-Contemplaban clausurar pollos Church por supuesto derrame de aceite comestible, al lugar arribó el titular de CANACO Arturo Valdés en defensa del establecimiento.

Cerca de media hora el establecimiento de venta de comida rápida permaneció cerrado por las autoridades quienes insistían que el líquido era aceite del lugar, sin embargo el titular de Canaco solicitaba una investigación.

1 / 2 Finalmente desistieron de clausurarlo y se retiraron del lugar, establecimiento que se ubica sobre el Boulevard Pape. 2 / 2 Titular de CANACO Arturo Valdés. ❮❯

“Es una arbitrariedad, hubo un derrame de aceite que se dio en un contenedor más arriba que no era de Church, y el camión de la basura vino y lo derramó en el trayecto, y quisieron echarle la culpa”

Mencionó que los propios vecinos aseguraron que entre dos hombres tiraron aceite automotriz adentro del contenedor y contemplaban clausurar un lugar que nada tenía que ver con el problema.

Finalmente desistieron de clausurarlo y se retiraron del lugar, establecimiento que se ubica sobre el Boulevard Pape.