Contactanos

Coahuila

Evita Canaco clausura de restaurante

Alegan que aceite derramado no pertenecía a la pollería.

Adriana Cruz
Por Adriana Cruz - 22 junio, 2023 - 11:10 p.m.
Evita Canaco clausura de restaurante
Querían clausurar establecimiento de pollos.

Monclova; Coah.-Contemplaban  clausurar pollos Church por supuesto derrame de aceite comestible, al lugar arribó el titular de CANACO Arturo Valdés en defensa del establecimiento.

Cerca de media hora el establecimiento de venta de comida rápida permaneció cerrado por las autoridades quienes insistían que el líquido era aceite del lugar, sin embargo el titular de Canaco solicitaba una investigación.

1 / 2
Evita Canaco clausura de restaurante
Finalmente desistieron de clausurarlo y se retiraron del lugar, establecimiento que se ubica sobre el Boulevard Pape.
2 / 2
Evita Canaco clausura de restaurante
Titular de CANACO Arturo Valdés.

“Es una arbitrariedad, hubo un derrame de aceite que se dio en un contenedor más arriba que no era de Church, y el camión de la basura vino y lo derramó en el trayecto, y quisieron echarle la culpa”

Mencionó que los propios vecinos aseguraron que entre dos hombres tiraron aceite automotriz adentro del contenedor y contemplaban clausurar un lugar que nada tenía que ver con el problema.

Finalmente desistieron de clausurarlo y se retiraron del lugar, establecimiento que se ubica sobre el Boulevard Pape.

 

  • Evita Canaco clausura de restaurante

    Finalmente desistieron de clausurarlo y se retiraron del lugar, establecimiento que se ubica sobre el Boulevard Pape.

  • Evita Canaco clausura de restaurante

    Titular de CANACO Arturo Valdés.

  • Evita Canaco clausura de restaurante
  • Evita Canaco clausura de restaurante
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados