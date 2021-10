Evitará problemas familia de indigente

Para evitar problemas legales al momento de que tengan la posibilidad de venir a Monclova para entrevistarse con el indigente "enamorado" de la estatua de hierro de la plaza principal, los miembros de la familia Quintero serán asesorados por un Abogado, ya que aseguraron, no se puede indagar sobre la vida de una persona ni realizarle exámenes o revisiones corporales en contra de su voluntad, ya que este puede no ser su familiar y pretende evitar problemas legales.

Juan de Dios Quintero dijo que ya se reunieron los 11 hermanos y analizaron la situación, llegando a la conclusión de que están en duda ya que aunque existen algunas coincidencias entre el indigente y si hermano desaparecido hace 26 años, no quieren dar "palos de ciego" y venir sin sustentos legales a ver y realizar los exámenes al indigente que dice llamarse "Jorge".

Mencionó que entre ellos han llegado a la conclusión de que no permitirán que personas ajenas a la familia traten de manipular u obligar al indigente a decir que es su hermano, ya que el Abogado de la familia les explicó que no pueden llevar estas acciones a la ligera debido a que pueden presentarse problemas legales y es por ello que siempre buscarán hacer las cosas por medio de las instancias legales correspondientes como es la fiscalía de personas desaparecidas.

Quintero López dijo que aunque en su corazón se alberga la esperanza de que el indigente sea su hermano quien se perdió hace 26 años, la realidad es que no pueden forzar las cosas ni llevarse a la persona a Sonora, pues no pueden privar a alguien de su libertad porque esto es un delito.

"Estamos realizando pláticas entre nuestra familia y vamos a buscar llevar el procedimiento legal buscando la coordinación entre la fiscalía de Sonora y la de Coahuila para que si con las pruebas recabadas existe una posibilidad de que el indigente sea mi hermano, nos puedan adjuntar a la carpeta de investigación la prueba de ADN para determinar de una vez por todas si es mi hermano José Ausencio o no".

Comentó que ya se puso de acuerdo con su hermano y determinaron ser precavidos con las acciones a realizar para corroborar la identidad del indigente enamorado, asegurando que, si el examen de ADN arroja que no es su hermano, no se dejarán llevar por presiones y simplemente no llevarán a la persona a Sonora, pues esto sería caer en la comisión de un delito.

"Mis papás se quedan pensativos al hablarles del tema, mi padre dice que él tiene la esperanza de que el indigente sea su hijo, sin embargo, están conscientes de que existe la posibilidad de que no sea y por ello buscarán hacer las pruebas necesarias para poder avanzar en esta investigación".