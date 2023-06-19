Exhiben robo de gasolina en IMSS

A través de un video se exhibió a trabajadores de la Clínica 7 del IMSS tras saquear por el área de ambulancias de traslado 7 recipientes grandes con gasolina, esto sobre la calle Allende, a unos metros más delante de Urgencias.

En el video que fue tomado por un anónimo, se escucha la voz de un hombre que asegura que los ‘porrones’ como les llama están cargados de gasolina.

Se aprecia a dos individuos masculinos, que van subiendo los recipientes a una camioneta tipo Urban color negra, no se aprecian los números de las placas.

Lo que sí se puede comprobar es que sea o no gasolina el líquido que los recipientes traen, se encuentran llenos, pues al momento en que los cargan, el cuerpo del hombre que camina hacia la parte trasera de la camioneta para subirlos está ladeado, confirmando el peso que tiene cada unidad.

De acuerdo al conteo que hizo la persona que grabó el video, aseguró que eran en total siete bidones los que subieron a la camioneta, cinco de ellos en la parte trasera.

Se aprecia también, como los involucrados miran hacia todos lados en la búsqueda de ojos que los vigilen.

Al terminar de subir los bidones al vehículo, uno de ellos se sube al volante de la camioneta, mientras que el otro, se regresa hacia el interior del área de ambulancias.