Exhorta a protegerse por bajas temperaturas

Ante los cambios bruscos de temperatura que se esperan en los siguientes días, el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, recomendó a la ciudadanía cuidar de los niños y adultos mayores por ser el sector más propenso a contraer enfermedades respiratorias.

El Alcalde Alfredo Paredes, recomendó cuidares del frío, este año será más intenso.

Dijo que el monitoreo realizado por el departamento de Protección Civil, prevé que los frentes fríos que ya se presentan en la región, traerán consigo descenso en la temperatura y consideró que este año el frío se podría estar adelantando, y reiteró que es mejor tomar precauciones, principalmente con los niños y personas de la tercera edad.

Por otra parte dijo que el reporte de actividades proporcionado por el departamento de Salud Municipal, bajo la dirección de Arturo González, destaca que en las últimas brigadas de salud se presentaron casos de niños con afectaciones en las vías respiratorias, debido a los cambios de temperatura.

Se tienen reportes que anuncian que en este mes de octubre, se registrará la entrada de cinco ondas gélidas, en noviembre serán seis y al cierre de este 2019 se esperan siete frentes fríos, la información tiene como propósito que la ciudadanía tome las previsiones pertinentes para evitar problemas de salud.