Exhorta UAC se proteja valle de Cuatro Ciénegas  

SALTILLO, Coahuila.-Con el propósito de refrendar su compromiso con el medio ambiente y su conservación, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez entregó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), delegación Coahuila, un documento con más de 52 mil firmas sobre la protección de la tortuga Bisagra y de la biodiversidad de las pozas del valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.

Acompañado por el director general de Pronatura Noreste, Mauricio de la Maza Benignos, funcionarios de la administración, directores y alumnos de las brigadas Lobos al Rescate, el rector Hernández Vélez entregó este escrito al representante de la Conagua para reafirmar a nombre de la institución el cuidado, conservación y protección de esta zona ecológica de Coahuila.

Destacó que en esta región de Coahuila existe un impacto que es muy preocupante, pues dijo, es de todos conocido que Cuatro Ciénegas es patrimonio de la humanidad ecológicamente, de ahí la trascendencia de que todos debemos cuidar este sistema, porque ahí se tiene flora y fauna endémica que forma parte del origen del planeta.

Hernández Vélez manifestó que no solo se debe cuidar la biodiversidad de Cuatro Ciénegas, sino también hay que cuidar las bacterias, organismos que difícilmente se podrán localizar en otra región del país, por esa razón es que nos sumamos con este escrito donde presentamos más de 52 mil firmas para que junto con Pronatura se manifieste un amparo en favor del cuidado y preservación de las pozas del valle de Cuatro Ciénegas.

Señaló que en el marco de lo que la ley establece de que puede haber derechos para poder conservar los espacios ecológicos importantes, de ahí que se expide a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le proporcione a la poza de la Becerra y su ecosistema, agua para el desarrollo natural de las especies que habitan en este valle, como lo son los peces, tortugas y bacterias.

Agradeció al director de Pronagua Noreste, Mauricio de la Maza, por preocuparse con esta acción fundamental por conservar este ecosistema del valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.