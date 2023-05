Exhorta UOE a salir a votar

Los socios de la Unión de Organismos Empresariales lanzaron la campaña permanente "Si no votas, no te quejes", con el fin de tengan participación durante el proceso electoral y no les gane la apatía en una decisión importante para los coahuilenses.

El presidente de la unión, Marco Ramón García asistió al bulevar Harold R. Pape con Ejército Mexicano junto a los presidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eugenio Williamson, el presidente de la Coparmex, Mario Coria Rohell, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), así como otras cámaras y colegios.

Asistieron con el fin de tener eco entre la población y pegar calcas con la frase "Si no votas, no te quejes", y así exhortar a la población a que voten en el mes de junio para tener un cambio.

Además de hacer un exhorto a los candidatos para la gubernatura de Coahuila y a la Diputación Local para que volteen a ver a la región centro de la cual ni hicieron mención en los tres debates realizados.

Marco Ramón señaló que se necesitan más y mejores propuestas para Monclova y el resto de la región centro, dar más apoyos a los nuevos empresarios como facilidad en pagos, trámites, pavimentación, drenaje, agua potable, telecomunicaciones, entre otros más.

"Queremos que salgan a las urnas y voten por el candidato de su preferencia, no somos de ningún partido, somos representes de cámaras que quieren lo mejor para la región centro y que por fin nos hagan caso a todo lo que está ocurriendo".

Señaló que esta actividad la van a estar realizando durante el proceso electoral que se está llevando a cabo en diferentes puntos de la localidad.