Exhortan a dueños de autos chuecos a no dejarse engañar

El Coordinador Regional del Frente Cardenista señaló a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera que deberán esperar a que se publiquen las reglas para el proceso de regularización ante la Administración Fiscal General, y que no caigan en engaños de personas que aseguran realizar el proceso.

Después de que se dio a conocer que en el mes de abril se darán a conocer las reglas de operación por parte de las autoridades del estado, quienes están definiendo los últimos detalles de este proceso, Mario Garza Pérez, señaló que esto da certeza sobre el proceso de regularización.

El hecho de que una autoridad estatal de a conocer que están por iniciar los tramites de regularización, demuestra que se está avanzando y los propietarios podrán acceder a este beneficio.

Comentó que una de las ventajas al dejar fuera a las aduanas, es la disminución de costo, ya que únicamente pagarán los 2 mil 500, que señaló el Presidente de la República, y los derechos de control vehicular.

Hizo un llamado a los propietarios de vehículos extranjeros, para que no se dejen engañar por organizaciones que prometen realizar la regularización, al mencionar que el proceso se realizará a través de las dependencias oficiales.

Indicó que como organización apoyarán a los agremiados y los orientarán sobre el proceso, por lo que exhortó a los agremiados, así como a la población en general que se acerquen y pregunten sobre este proceso.

Así mismo dijo que es importante que los conductores tengan su documentación en regla, para evitar algún contratiempo y que sean molestados.