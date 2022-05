Exhortan a empresas a cumplir con utilidades

La Confederación Patronal de la República Mexicana está a favor de la ley y si marca que se tuvieron utilidades en el periodo contable anterior, las empresas deben cumplir con la entrega de esta prestación a sus trabajadores.

Así lo comentó Mario Coria Rohell; presidente de la Coparmex, dijo que es cuestión de ver quien sí y quién no va a pagar esta utilidad, no porque no quieran sino porque muchos no tuvieron esto después de la pandemia cuando la situación financiera que estaba mal, empeoró aún más para las empresas.

Dijo que se tuvieron que hacer muchos gastos en adecuaciones, en sistemas de ventilación de purificación, hay que ver quienes están en esas condiciones de pagar utilidades y quién no.

"Ya se reportaron algunas que no podrán pagar, pero otras que sí, por ejemplo uno de los socios de Coparmex es Teksid que nos informó que hizo una erogación de 30 millones de pesos de utilidades a sus trabajadores", comentó.

Dijo que no hay información de empresas que digan que no tienen recursos ni siquiera para el flujo, pero sí saben de quienes ya hasta entregaron esta prestación.

Después de la pandemia muchos estaban en modo sobrevivencia, que salieran nóminas, prestaciones y sobre todo conservar las fuentes de empleo, son 140 socios agremiados, de los cuales un socio a veces son dos o tres empresas.