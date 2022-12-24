Exhortan a no faltar

Durante las fiestas de fin de año se incrementa el ausentismo en las empresas, por lo que el vocero del Sindicato Nacional Democrático hace un llamado a los trabajadores a no faltar y presentarse en buenas condiciones.

Este fin de semana se llevará a cabo la celebración de Navidad y se realizarán las reuniones familiares, lo que podría ocasionar ausentismo en las empresas.

Gerardo Flores Escobedo, mencionó que en la actualidad los trabajadores tratan de no faltar y mantener su premio de asistencia, pero no dejan de hacer el llamado para que no falten en estos días.

Exhortó a los trabajadores a que acudan a laborar y estén en los turnos que les corresponden, pero sobre todo que acudan en sus cinco sentidos y no se expongan a una sanción por parte de la empresa.

Señaló que es normal la ingesta de alcohol en las fiestas, pero es necesario que los obreros acudan bien, sin aliento alcohólico, ya que de ser detectados pueden ser acreedores a una sanción que podría llegar a la baja.

Recordó que Altos Hornos de México es una empresa de alto riesgo, por lo que acudir bajo los influjos del alcohol, representa el riesgo de sufrir y ocasionar un accidente en el que se puedan ver afectados sus compañeros, por eso hay que tomar consciencia y acudir en optima condiciones.

Mencionó que los trabajadores son conscientes y no se han dado estos casos, pero piden que se tome esto en consideración para que los obreros no se vean afectados.