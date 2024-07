Exige abuela a Pronnif le entreguen a su nieto.

La señora Blanca Estela Gutiérrez Ávila denunció que la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) no le quiere entregar a su nieto de 11 meses, luego de señalar que a su hija de no se hacía cargo de él y estaba desnutrido.

La vecina de la colonia Guerrero explicó que hace quince días ella denunció a su hija Evelin Niño Gutiérrez y tuvo a su cargo al bebé Jonathan Alexis, cuando la menor de 16 años acudió a la Pronnif para la entrevista psicológica y evaluación, les dijo mentiras a los trabajadores con tal de que la señora Blanca no se quedara con su pequeño.

"Ella dijo que según yo me drogaba pero no es cierto, lo dijo para que a ninguna nos dieran a mi nieto, por lo que en Pronnif señalaron que yo no era apta para cuidarlo, cuando yo era la que lo llevaba al pediatra y le daba los buenos cuidados".

El pequeño de 11 meses se encuentra en la Casa Hogar Galilea, donde la abuelita dijo que los niños son maltratados y donde se han rehusado que la familia pueda pasar a verlo. Señaló que lo que busca es justicia y que el bebé esté bajo su tutela.

"Los de Pronnif fueron a investigar con mis vecinos sobre mí y todos les hablaron bien de mí, de cómo he cuidado a mi nieto y que lo habían visto repuesto, ahora me salen con que no me lo darán cuando ya habíamos dicho que haríamos un convenio de buenos cuidados pero se echaron para atrás".