Exige justicia para su esposo

MONCLOVA., COAH.-Andrea Camacho Luna, esposa de Víctor Manuel Padilla quien el pasado sábado 28 de enero fuera asesinado presuntamente por un guardia de Ferromex, levantó la Voz y exigió justica para su esposo, asegurando que tiene las pruebas suficientes para que las autoridades determinen que su esposo era un trabajador de la empresa Ionsa y no un "Chatarrero" como quieren hacerlo creer.

"MI esposo salió de trabajar y yo lo envié a la tienda, me di cuenta que se tardaba mucho y me comencé a preocupar, le marqué varias veces a su celular pero lo había dejado en casa, repentinamente me avisaron que él iba sobre el tren y que le habían disparado, llamé a muchas corporaciones policiacas, a la empresa Ferromex y nadie me supo dar razón, tampoco quisieron parar la máquina y fue hasta que llegó a la estación Paredón que me avisaron, ya al otro día por la mañana".

Víctor de tan solo 24 años de edad, murió según palabra de su esposa, por un balazo que le atravesó el tórax, pulmón y corazón, herida que acabó con su existencia, ya que murió desangrado.

"Una vecina me avisó que los guardias de Ferromex habían sido los responsables de la muerte de mi esposo, pero hasta ahora nadie de la empresa ha venido a darnos una explicación, mi esposo no era delincuente, trabajaba de 8 a 8 para mantenerme a mí y a sus cuatro hijos, por eso voy a exigir justicia y llevaré este caso hasta las últimas consecuencias".

Andrea dijo que este martes acudirá al Ministerio Público a interponer una denuncia, asegurando que esta situación no debe repetirse, ya que continuamente los guardias de Ferromex disparan al aire o apuntan cuando ven gente por las vías lo cual es muy peligroso.

"Yo solo quiero que se haga justicia y que el responsable pague por lo que le hizo a mi esposo, sabemos que detuvieron a los cuatro guardias pero deben investigar, a Víctor le hicieron la autopsia y le sacaron la bala y creo que con ello pueden determinar de qué arma salió y quien la portaba".

La esposa del trabajador, mencionó que es importante que la investigación se lleve a cabo como es debido, considerando injusto que sus hijos se queden sin papá solo porque los guardias lo confundieron con un ladrón.