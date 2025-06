Cristian fue atropellado y arrastrado 15 metros; su madre clama por justicia

La señora Carola, madre de Cristian Alejandro, de 21 años, exige justicia luego de que su hijo fuera brutalmente atropellado el pasado 11 de mayo en la colonia José de las Fuentes Rodríguez, mientras circulaba en motocicleta acompañado de un amigo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 de la tarde, sobre la calle Armando Flores Tapia. Según el testimonio de la madre, Cristian ya casi había cruzado la calle cuando fue embestido por un vehículo conducido por una mujer que presuntamente hablaba por celular y circulaba a exceso de velocidad.

"No frenó en ningún momento. Lo arrastró más de 15 metros hasta chocar contra un contenedor de basura", denunció Carola. "No se encontraron marcas de frenado en el lugar del accidente. Si mi hijo hubiera tenido la culpa, hasta los daños emocionales de la señora pagaba, pero ella venía distraída y no hizo nada por evitar el impacto".

Desde el incidente, Cristian ingresó al hospital y ha requerido varias intervenciones quirúrgicas para reconstruir su pierna. La madre narró el dolor e impotencia que ha vivido su familia ante la falta de respuesta de la responsable del accidente.

"La mujer no se ha presentado, no ha preguntado por la salud de mi hijo. Se escuda en su supuesto poder e influencias por su exesposo influyente y no ha dado la cara. Pero yo no me voy a quedar callada", advirtió.

Carola anunció que en los próximos días hará públicas todas las pruebas, incluidos testimonios y fotografías del accidente, como parte de su lucha para que las autoridades actúen.

"Soy una ciudadana común, sin influencias, pero no descansaré hasta que se haga justicia. Este es apenas el primer paso", concluyó.