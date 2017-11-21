Exige respeto para héroes en el desfile

Pidiendo que se reconozca a los verdaderos héroes de la Revolución Mexicana, Otoniel Lira Saravia de 75 años de edad, irrumpió en el tradicional desfile del 20 de noviembre, pidiendo que se le dé su lugar a Zapata, Villa y los hermanos Serdán.

Fuera de todo protocolo Otoniel se colocó frente a las autoridades municipales portando la fotografía del encuentro entre Villa y Zapata que se tomó en el salón presidencial en el año de 1914, como estandarte.

Como parte de su manifestación demostró su repudio en contra de algunos personajes de la Revolución como Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, Álvaro Obregón, mientras pedía se reconociera a Pancho Villa, Emiliano Zapata y los hermanos Serdán.

Mencionó que este es su décimo año que se manifiesta que en el evento de la Revolución Mexicana, los primeros nueve lo realizó en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas y al cambiar su domicilio a Monclova decidió hacerlo aquí.

Tras su protesta don Otoniel fue retirado por elementos de Seguridad Pública con el fin de que continuara de manera tranquila la celebración del 20 de Noviembre y que la gente siguiera disfrutando del evento.