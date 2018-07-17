Exigen a Paredes cumpla con tarifa

Más de 40 personas de la tercera edad se manifestaron en la Presidencia Municipal y exigieron al Alcalde que les otorgue el descuento del 50% en el transporte público, además que se mejoren las unidades y el servicio que brindan los operadores.

Son integrantes de la Asociación Auténtica de Trabajadores Reajustados de la Tercera Edad, que está integrada por 150 personas, desde que Alfredo Paredes inició la Administración le llevaron un pliego petitorio en relación al transporte público del que no ha tenido respuesta.

Esteban Valdez González, mencionó que actualmente les cobran el 80% del porcentaje normal, cuando deberían brindarles el 50% de descuento como sucedió en las dos últimas administraciones.

Realizan manifestación personas de la tercera edad.

Por casi una hora, las personas de edad avanzada esperaron a que el Alcalde los atendiera, algunos de ellos usan bastón y andadera y permanecieron parados esperando ser atendidos.

Quieren una solución urgente de lo contrario mencionaron que tomarán otras medidas para ser escuchados, ya que pagar en un 80% el transporte les afecta en su economía, muchos de ellos tienen pensiones raquíticas otros no reciben nada, por eso la urgencia del descuento en la tarifa.

Respecto a las malas condiciones, mencionaron que las unidades se encuentran muy deterioradas, algunas tienen olores insoportables, agujeros en el techo y en el suelo de la unidad, además de palabras altisonantes que dejan los estudiantes sobre todo en los asientos traseros.

El trato de los conductores es un tema que no podían dejar pasar, las personas adultas aseguran que apenas se suben a la unidad cuando el conductor se arranca sin darles la oportunidad de tomar asiento, además de que uno de los inconformes mencionó que por faltarle un peso el conductor lo hizo que se bajara del transporte.

“Tiene varios meses arreglándonoslo lo del transporte, pero no pasa nada, hay un mal servicio, pésimas condiciones y el cobro que nos hacen a nosotros que somos de la tercera edad y estudiantes”.