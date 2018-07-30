Exigen castigo a ladrones

Representantes de la iniciativa privada reiteran la necesidad de modificar las leyes para castigar a los delincuentes que reinciden en faltas, ya que el nuevo Sistema de Justicia Penal es muy laxo y permite que salgan sin ningún problema. El consejero de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Carlos Elizondo Delgado, señaló que en temas de seguridad se ha avanzado a nivel estado y se ha logrado mejorar los índices en la entidad, sin embargo se enfrentan al problema que los delincuentes fácilmente quedan en libertad. Indicó que existen casos de personas que cada semana son detenidos por robos menores como el robo de un acumulador, una caja de cigarros, un six pack de cerveza, y quedan en libertad al ser considerado como un delito menor . “Son personas que constantemente son detenidos, pero quedan en libertad al no ser un delito grave, pero vuelven a delinquir y esto sucede una y otra vez”.

Señaló que la ley no permite juzgar a una persona como reincidente, sino que juzga cada delito de manera particular, por lo que no se pueden aplicar medidas más severas para disuadir este problema.

Es por eso que el representante empresarial dijo que se pedirá a los Diputados Locales para que revisen este sistema para que se hagan los ajustes necesarios y en caso de que una persona sea reincidente se remita a la cárcel por un periodo considerado, para que estas personas escarmienten y se dejen de cometer los robos.