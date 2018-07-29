Exigen con marcha justicia para Camila

Ni perdón, ni olvido, familiares, amigos y ciudadanos participaron ayer en una marcha para exigir justicia para Camila Ledezma y Yolanda Carrizales, que fueron víctimas mortales en el accidente protagonizado por Rubí Carrizales.

A un año del accidente, las familias sufren además de la pérdida de sus seres queridos, la impotencia por la falta de justicia y el burocratismo de las autoridades.

A las 7 de la tarde de ayer, cerca de cuarenta personas se reunieron en la avenida Susan Lou Pape con Jesús Barrera para comenzar una marcha hasta el lugar del accidente ocurrido el 28 de julio del 2017.

En ese lugar murió la señora Yolanda Carrizales, Camila Ledezma de 14 años y resultaron lesionadas cuatro menores, una de ellas que corre el riesgo de no volver a caminar a consecuencia de la imprudencia de la conductora que iba manejando en estado de ebriedad.

Laura Vielma, mamá de la pequeña Camila, comentó que ha pasado un año desde el lamentable accidente donde perdieron la vida su hija, así como la señora Yolanda Carrizales y la responsable continúa en libertad.

Indicó que tal pareciera que las leyes, incluso las autoridades están a favor de los delincuentes que de las víctimas, pues Rubí ha gozado de una serie de privilegios que ni ellas han tenido, que se supone son las afectadas.

Señaló que lamentablemente no ha habido un castigo para la imputada, pero esperan que las autoridades se pongan en el papel de los familiares y hagan las cosas conforme a la ley para que no queden impunes estas dos muertes, pues ahorita fueron ellas, pero después podría ser cualquier otra persona.

Dijo que su hija, era una pequeña soñadora, divertida y feliz que le gustaba salir con sus amigos, lamentablemente esa noche estaba con las personas equivocadas en el momento equivocado y pagó lamentables consecuencias.

Aseguró que su hija no tenía ningún vinculo con Rubí, solamente que era hermana de una amiga, es por ello que al salir de una fiesta le pidieron aventón a su casa, pero en lugar de llevarlas a su domicilio se las llevó a una fiesta.

Las menores se sintieron incómodas y pidieron a un amigo de apellido Berlanga que pasara por ellas, se fueron a su domicilio donde estuvieron conviviendo y ahí llegó Rubí donde continuaron la fiesta al amanecer.

Indicó que Rubí no ha tenido contacto con ellas, nunca ha demostrado una señal de arrepentimiento, incluso cuando son las audiencias parece celebrar los resultados que siempre le favorecen.

“Camila y la señora Yolanda se han ganado el corazón de muchas personas, mientras que Rubí el enojo de los ciudadanos, ella tendrá que cargar con esto para siempre pues ha mostrado que no le importa lo que hizo”, finalizó.

Al concluir la marcha, los familiares colocaron un altar a las fallecidas donde rezaron un Padre Nuestro por su eterno descanso, exigiendo a las autoridades aplicar un castigo para Rubí y sentar un precedente.

Se espera que en los siguientes días inicie el juicio oral en contra de Rubí Carrizales, donde comenzará el desahogo de pruebas para determinar responsabilidades por el delito de homicidio culposo agravado, lesiones y daños.