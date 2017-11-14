Exigen destitución de doctor del IMSS

Integrantes de la Sección 288 del Sindicato Democrático pidieron la destitución del doctor Carlos García Treviño, Jefe de Medicina Interna de la Clínica 7 del IMSS, al señalar que ha demostrado su incapacidad para resolver las situaciones que atañen en la cuestión de salud de los derechohabientes del instituto.

De manera constante se registran fallas en la atención de los trabajadores adheridos a este sindicato, las cuales ante la falta de capacidad del galeno tienen que ser resueltas mediante el Director Médico.

Haziel Valdés Orozco, vocero de la sección sindical señaló que se han registrado una serie de incidentes, que van desde la falta de camas para hospitalización, la negativa de estudios o traslados para la atención urgente de pacientes.

Este problema no es exclusivo de los obreros, ya que es una situación que afecta a toda la población que está internada en el hospital y que no cuenta con la atención necesaria para mejorar su estado de salud y que en muchas ocasiones representa la vida o muerte de los pacientes.

Se ha dialogado con el médico con la finalidad de que se dé la atención de manera oportuna, sin embargo el Jefe de Medicina Interna delega responsabilidades al resto de los doctores sin resolver la problemática.

El representante sindical dijo que en la mayoría de las ocasiones han tenido que llegar hasta el Director Médico, Max Elguezabal Mendoza para resolver el problema, lo cual se hace de manera inmediata.

“Hay ocasiones que nos dice que no hay camas para hospitalizar a un paciente, vamos con el director e inmediatamente nos resuelve, entonces sí había, pero no es posible que tengamos que llegar con el director para resolver los problemas que hay en este piso”.

Mencionó que ya se interpuso la queja ante la Dirección General en la ciudad de Monclova en donde están pidiendo que lo remuevan y se designe a una persona con la capacidad para resolver las situaciones que se presenten en el tercer piso, y dijo que de ser necesario irán a la Delegación Estatal para interponer la queja.