Exigen indemnización víctimas del chofer

Dos de las víctimas del atropellamiento masivo ocurrido hace casi dos años en la “pulga” de la colonia Hipódromo, comparecieron ante el Juez para exigirle al responsable la reparación del daño.

Como se recordará, en febrero del 2016, una camioneta se quedó sin frenos embistiendo a decenas de clientes del mercado, ocasionando la muerte de dos personas y lesiones en una gran cantidad de personas.

El conductor responsable, de nombre José Luis Salazar Tapia, enfrenta un proceso por el delito de homicidio y lesiones contra cuatro personas, dos que perdieron la vida.

Ayer, acompañado de su familia compareció en el Centro de Justicia Penal para continuar con el proceso legal en su contra, pues tiene que llegar a algún acuerdo reparatorio con las víctimas al tratarse de un delito culposo.

Durante la audiencia que duró pocos minutos, la defensa legal del acusado solicitó una prórroga más para tratar de continuar con la conciliación entre los involucrados y tomar un acuerdo que les permita solucionar el conflicto.

María Almeda, esposa de Alfredo Carmona, de 72 años, quien perdió la vida en el accidente, comentó que ha sido un duro proceso, pues tiene que trasladarse hasta el Centro de Justicia, dejar de hacer sus actividades y revivir aquellos duros momentos.

Indicó que el presunto responsable del accidente únicamente argumenta que no tiene dinero para llegar a algún acuerdo con las víctimas, es por ello que ha pedido varias veces una prórroga para tratar de reunir el dinero, prologando más el padecimiento.

“Han sido meses muy complicados desde la muerte de mi esposo, pues nada compensa el dolor de su partida, lo único que queremos es que se haga justicia”, recalcó la mujer con voz quebrada y lágrimas.

Asimismo, Laura Carmona, hija del fallecido y lesionada del accidente, aseguró que a consecuencia del accidente perdió la movilidad de un brazo, lo que ha traído otras secuelas y cambió drásticamente su vida.

Señaló que lo único que esperan es que se haga justicia, pues comprenden que todo se trató de un accidente, pero esperan que el acusado se haga responsable del percance y las consecuencias que arrojó.

Salazar Tapia, de oficio albañil, solicitó una prórroga de tres meses más, es por ello que se retomará el proceso el próximo mes de febrero donde finalmente deberá cumplir con el arreglo con los familiares de los fallecidos, así como con las víctimas.

