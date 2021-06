Exigen justicia obreros de 288

Coahuila

Se plantan en el exterior del Centro de Justicia Penal en Frontera.

¡Queremos justicia!

¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! gritaban obreros adheridos al Sindicato Nacional Democrático de la Sección 288 quienes se manifestaron en el exterior del Centro de Justicia Panal y durante unos minutos bloquearon el libramiento Carlos Salinas de Gortari, esto como medida de presión a las autoridades.

Un promedio de 100 obreros acudieron con pancartas en mano al exterior del Centro de Justicia Penal en Frontera, Luego de la manifestación en el exterior del Centro de Justicia Penal, los obreros decidieron bloquear el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, estuvieron ahí durante 5 y 10 minutos, impidiendo el paso a unidades de carga pesada y otros vehículos.

La intención es hacer presión, exigir a las autoridades que ya actúen ante el desvío de casi 7 millones de pesos del fondo de la pro huelga, un delito cometido por los anteriores líderes sindicales.

Como se recordará, el pasado 15 de abril Patricio N, ex Secretario General de la Sección 288, Francisco N; ex tesorero y Jorge N ex presidente del consejo de vigilancia, fueron vinculados a proceso acusados por el delito de administración fraudulenta.

En dicha audiencia el juez estableció un plazo de investigación de tres meses, mismos que vencen a mitad del mes de julio, poniendo como medida cautelar que los ex funcionarios no se acercaran a líderes sindicales, ni al recinto sindical, además de acudir a firmar periódicamente.

Esa medida cautelar no fue del agrado de los obreros, quienes exigen su dinero y aunque el proceso judicial está en curso, mencionan que se están tardando mucho, al parecer el próximo lunes se realizar una audiencia en punto de la 1:30PM.

"Es injusto que esos compañeros que nos defraudaron, sigan libres y a todo dar, nosotros con muchos problemas, dejaron todo saqueado, tenemos muchas broncas, no podemos otorgar ayuda por defunción, no podemos pagar" comentó Juan de Dios Castillo Hernández.

Pidieron a la justicia mano dura, sí es necesario que el gobernador de instrucciones porque no son 2 mil trabajadores defraudados, son 2 mil familias.

Dependiendo de la resolución que tome el juez, actuarán, pues aseguraron que harán manifestaciones, marchas, plantones, lo que sea necesario por recuperar su dinero, porque autoridades han sido muy tibias en resolver el problema.

"Es una manifestación como trabajadores, antes de ser funcionarios del Sindicato Nacional, somos obreros y también fuimos afectados, los compañeros están por voluntad propia y al ver que no se ha dado una noticia buena, que serán juzgados, que los van a presionar, se ha dado largas al asunto y ellos están tomando la decisión de manifestarse y hacer cosas mayores", comentó Gerardo Flores Vocero del Sindicato Nacional Democrático.