Exigen justicia por la muerte de mujer

Con el rostro marcado por el dolor y la voz entrecortada, Don Manuel Delgado Rivera, de 82 años, exige justicia por la muerte de su hija, Juanita Delgado Juárez, quien perdió la vida en un domicilio señalado como punto de encuentro de personas con adicciones en la colonia Hipódromo.

Apenas tres meses han pasado desde que Don Manuel perdió a su esposa, Adelita Juárez Sillas. Ahora, se enfrenta a un nuevo golpe: la muerte de Juanita, la mayor de sus siete hijos.

Destrozado emocionalmente, apenas pudo articular unas palabras, consumido por el dolor, por lo que su hijo Manuel Delgado Juárez, habló por él y por toda la familia que se encuentra aun esperando información de la Fiscalía del Estado sobre que sucedió realmente al interior del domicilio donde presuntamente su hermana murió de un golpe en la cabeza.

Aunque reconocen que Juanita enfrentaba problemas con el alcohol, y que en varias ocasiones intentó dejarlo, fueron enfáticos en que "Nadie merece morir así, y mucho menos en circunstancias tan dudosas".

Hasta el momento solo saben lo ha trascendido en medios de comunicación, primero se hablaba de que fue apuñalada, después que murió de un golpe, hasta un posible homicidio, incluso de feminicidio, pero hasta ahora no hay una versión oficial clara para la familia.

Manuel, llegó de Piedras Negras este miércoles junto a otros hermanos que viven en diferentes ciudades de Coahuila al recibir la noticia del fallecimiento de Juanita, y a exigir que se esclarezcan los hechos ocurridos y darle cristiana sepultura, pues a pesar de los problemas de alcoholismo que tenía no merecía ese final.

Mantienen la esperanza de que se haga justicia y las personas que fueron detenidas reciban un castigo de cualquier forma en que hayan sucedido los hechos.

Juanita era violentada por un sujeto apodado "El Perro"

"Una vez me dijo que le había pegado un mentado "Perro", así le decían a la persona, vine a buscarlo para saber porque la estaba golpeando, pero ya no me quise meter en problemas, pero si me dijeron que un mentado Perro le pegó", dijo Manuel.

Mencionó que ella era una persona "a toda dar", las veces que había venido a Monclova de visita convivían bien, de repente agarraba la borrachera, pero pues no era agresiva.

"A mí me avisó mi hermano de su muerte y me deje venir para exigir justicia, que se castigue por el daño que hicieron, ahorita lo que sabemos es que agarraron a tres y que los tienen bajo investigación, pero una información oficial todavía no la tenemos, esperemos que paguen los responsables", indicó.

Familiares visitan casa donde perdió la vida Juanita

A pesar del dolor que implica volver al sitio donde se vivió una tragedia, familiares de Juanita acudieron este miércoles a la vivienda ubicada sobre Avenida Oriente, entre las calles 4 y 6 de la colonia Hipódromo, donde la mujer perdió la vida en circunstancias aún por esclarecer.

La casa, ahora totalmente vacía, permanece acordonada por las autoridades mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con vecinos de la zona, el propietario del inmueble una persona con discapacidad fue trasladado recientemente a un asilo de ancianos.

Asimismo, los otros adictos que vivían en el lugar, señalados por la comunidad como personas problemáticas, fueron desalojados para evitar cualquier alteración en la escena.

A pesar de los nudos en la garganta, los llantos y los recuerdos dolorosos que la escena despierta, los familiares de Juanita estuvieron presentes, conmovidos por la pérdida.