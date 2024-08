Exigen justicia por muerte de bombero

Monclova, Coahuila.- Tras la trágica muerte del bombero Miguel Domínguez, quien fue atropellado y abandonado gravemente herido en el lugar del accidente, sus familiares han exigido justicia y solicitan la intervención del alcalde Mario Dávila para agilizar las denuncias en contra de la conductora responsable, Sonia Mijares Cantú.

La indignación de los familiares se incrementó al difundirse un video que muestra el momento exacto del impacto. Según Herlinda Medina y Antonieta Sandoval, familiares del bombero fallecido, la conductora no ha sido detenida ni ha asumido responsabilidad alguna por el incidente.

"No arrestaron a la mujer, queremos justicia. Sabemos que se llama Sonia Mijares Cantú y nunca estuvo detenida," expresó Herlinda Medina. "No hay ninguna respuesta, ella no se ha acercado para ver qué se ofrece. Se me hace una injusticia cómo atropellas a alguien y ni siquiera te presentas a ver qué pasó," añadió Antonieta Sandoval.

Los familiares también señalaron su sospecha de corrupción en el manejo del caso. "Las autoridades la dejaron ir porque de seguro ya debe haber habido buen moche," denunciaron, en referencia a posibles sobornos para evitar la detención de la conductora.