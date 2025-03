Exigen justicia por muerte de Yajaira

Han pasado siete meses desde el feminicidio de Yajaira Lizbeth Montelongo Sánchez, una joven de 24 años que fue reportada como desaparecida el 21 de julio de 2024 y encontrada sin vida el 5 de agosto. Su ex pareja, Carlos, confesó haber sido el responsable, pero, a pesar de ello, el proceso judicial no ha avanzado como debería. La familia de Yajaira denuncia una serie de irregularidades que han retrasado la sentencia y temen que la justicia no se aplique con imparcialidad.

El pasado 26 de febrero se llevaría a cabo una audiencia clave para definir el futuro del caso. Sin embargo, los familiares relatan que estuvieron esperando desde las 10 de la mañana para una audiencia programada a las 11. Pasaron horas sin recibir información, hasta que finalmente se enteraron de que la audiencia se había celebrado sin que fueran notificados. Esta omisión no solo vulnera su derecho a estar presentes en el proceso, sino que genera dudas sobre la transparencia del caso.

Además, denunciaron otro hecho preocupante: sin previo aviso, el abogado que representaba a la familia fue cambiado. "Nos enteramos en el momento de que nos habían asignado un nuevo abogado y nunca nos informaron. Nos preocupa que se tomen decisiones a nuestras espaldas y que esto afecte el resultado del juicio", expresaron. Esta situación ha aumentado su temor de que se manipule el proceso en favor del agresor.

Ante este panorama, la familia de Yajaira solo pide justicia. Este miércoles se llevará a cabo una nueva audiencia, y exigen que se respeten sus derechos como víctimas y que el caso no sea retrasado más por irregularidades. Su lucha es por Yajaira, pero también por todas las mujeres que han sido víctimas de violencia y cuya justicia no debe ser obstaculizada.