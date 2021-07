Exigen la destitución de Directora del ISSSTE

Coahuila

Protestan trabajadores luego de que Susana Nájera le negara la atención a enfermera.

Trabajadores del ISSSTE Monclova piden la destitución de la directora Susana Nájera.

Trabajadores piden destitución de la directora de la Clínica del ISSSTE Monclova, Susana Nájera y el subdirector Yair Leaños, tras negarle la atención a una compañera embarazada que estaba a punto de ingresar a quirófano para realizarle una cesárea. Alrededor de las 8:30 de la mañana sus compañeros se instalaron en la explanada de la clínica y pegaron cartelones en la entrada principal, en ellos estaba escrito: "No a la violencia obstétrica" y "Todos somos Rocío".

Luego que la directora Susana Nájera alegó que por no ser derechohabiente no tenía el derecho a la atención, la enfermera Rocío Cabrera Hernández tuvo que acudir a la Clínica 7 del Seguro Social donde pudo dar a luz a un niño, afortunadamente no tuvo complicaciones de salud.

"Los suplentes del ISSSTE no tienen derechos ni prestaciones sociales ni económicas, más que el sueldo que tienen. Siempre se les ha dado la atención médica durante los 35 años y ayer le fue negada, por eso estamos presentes para manifestar el apoyo de la compañera".

El delegado sindical Luis Alberto Medina indicó que por el hecho de violentar sus derechos están pidiendo la destitución de la directora, además solicitaron a las autoridades federales el darle los servicios de salud a los suplentes ya que sacan delante el trabajo y solo en Monclova son 67 los que se están viendo afectados.