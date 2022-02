Exigen la regularización sin restricción; Necesario modificar el decreto

El Frente Cardenista exige a las autoridades federales que se eliminen las restricciones que se establecieron dentro del Decreto para la regularización de autos de "chocolate" y que se resuelva la situación de los vehículos que ya se encuentran en el país.

Dentro del decreto se estableció que no se podrán regularizar los vehículos que no cumplan con las condiciones físico mecánicas, de protección al ambiente, que tengan ensambles, que hayan tenido un accidente, que no cuenten con catalizador, por mencionar algunos candados que se colocaron.

Mario Garza Pérez, indicó que como el Frente Cardenista gestiona a nivel nacional que se modifique el decreto y se eliminen las restricciones que se establecieron, a fin de que se regularicen todos los vehículos que ya se encuentran en la localidad.

"Exhortamos a la gente que esté tranquila, nosotros exigiremos que se quiten estos candados que únicamente favorecen a la industria automotriz, y pediremos que se regularicen los autos en general, porque los vehículos ya están aquí".

Así mismo comentó que ante el anunció de la regularización de autos "chocolate", ha salido mucha gente que promete realizar el proceso de regularización, algunos ofrecen el trámite en 6 mil 500, 8 mil 500, sin embargo dijo que hasta el momento no se ha dado inicio al proceso, no se ha definido el monto del proceso de regularización, por lo que pidió a la gente no caer en engaños.

"Hay organización, agentes aduanales, que no sabemos si son agentes aduanales, no se crean de esa gente que viene, realmente el Gobierno Federal debe autorizar para la regularización y establecer los mecanismos adecuados, los cobros, y las organizaciones no tienen porque pedir dinero", indicó.