Exigen obreros pago del ahorro a AHMSA

MONCLOVA, COAHUILA. – Cientos de trabajadores de Altos Hornos de México se manifestaron la tarde de hoy viernes en la explanada de la puerta 1 de AHMSA, inconformes ante el nuevo incumplimiento en el pago del abono del ahorro.

Hoy, Altos Hornos de México, -con un día de retraso- cumplió con el pago de la nómina semanal de los trabajadores sindicalizaos, sin embargo, les fue imposible entregar el abono del dinero ahorrado por los empleados y que se les debía depositar hoy.

El pasado 19 de enero, -precisamente en el marco de una manifestación- Enrique Rivera Gómez, director de Relaciones Laborales de AHMSA, se comprometió con los obreros a que a más tardar, hoy viernes 27 de enero, la empresa les pagaría la aportación de Altos Hornos al ahorro, para lo cual la empresa estaría erogando 45 millones 190 mil 959 pesos.

Sin embargo, tras pagar hace unos días el recibo vencido de la luz de la Comisión Federal de Electricidad y hoy -con un día de retraso- la nómina a los trabajadores sindicalizados, para lo que erogó unos 18 millones de pesos, a la acerera no le quedaron recursos económicos.

Los trabajadores inconformes fueron atendidos por Fidencio de León Montalvo, secretario general de la Sección 147, quien, ante la molestia de los obreros, les informó, no solo que hoy no se les pagaría el abono, sino que no hay fecha para cuando se cumpla con esta prestación.

El líder sindical les pidió a los trabajadores que comprendan la situación financiera por la que atraviesa Altos Hornos de México y les resaltó la importancia de que las manifestaciones no pasen a mayores, ya que la acerera esta en un proceso de venta y no se quiere ahuyentar a los nuevos compradores.