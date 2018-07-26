Exigen poner fin a abusos policiacos

Funcionarios de los comités locales de la Sección 288, Sección 147, así como del mismo Sindicato Nacional Democrático, exigieron al Director de Seguridad Pública de Monclova que cesen los abusos policiacos y tomen acciones en contra de los elementos que golpearon a un hijo de un trabajador de la Planta 2.

Una comisión de alrededor de 25 sindicalizados encabezados por el secretario general del Nacional, Ismael Leija Escalante, así como los secretarios de los comités locales de la 288, Patricio Quintero Alemán, y la 147, Gerardo Mireles Castillo, se reunieron con el Director de la corporación policiaca.

Ponen en duda en manos de quien está la seguridad de Monclova.

El motivo principal de la reunión fue para pedir que se detengan los abusos policiacos que los elementos cometen en contra de los ciudadanos, ya que no permitirán que se violen los derechos humanos.

Patricio Quintero Alemán expuso el caso de Yahir Abdiel Córdoba Hernández, hijo de un trabajador de la 288, quien fue golpeado por 10 elementos de Seguridad Pública el pasado jueves, por solicitud de un expolicía con quien se había enfrentado, exigiendo que se investigue y se sancione a los responsables.

Ismael Leija Escalante, secretario nacional, dijo que llegarán a las últimas consecuencias, por lo que dieron un plazo de 15 días para que se dé una solución y se dé de baja a quienes estén involucrados.

“A nosotros lo que nos parece indignante, vergonzoso es poner la bolsa de plástico en la cara del joven para cortar la respiración, de qué se trata, de dónde traen esas mañas, de dónde vienen estos hombres, quiénes son los policías estos, se supone que hay exámenes de confiabilidad, que está pasando”, indicó el líder minero.

Mencionó que no acudieron específicamente porque sea el hijo de un trabajador, sino que no pueden permitir que se presenten ese tipo de situaciones en Monclova, por lo que piden que se ponga un alto a esa situación.

Reconoció que existen irregularidades en Seguridad Pública, no solo en Monclova sino en todos los municipios, y dijo que por eso están actuando para evitar que se cometan este tipo de abusos policiales.