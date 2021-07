Exigen regulen a Uber e In Drivers

Coahuila

Taxistas acuden a presidencia a interponer su queja.

Aseguran taxistas no tener miedo a la competencia; siempre y cuando haya legalidad.

Representantes de los taxistas en Monclova, acudieron ante las autoridades municipales fin de exigir que se reglamenten bien las unidades que trabajan mediante aplicaciones y plataformas vía celular, como los Uber y los In Drivers.

Reynaldo Rodríguez Castillo, es uno de los quejosos que exige se regule esta situación, una vez que no cumplen ni con lo básico para poder prestar un servicio, aunado a que no están empadronados, y muchas delas veces no corresponden las unidades con los conductores, ni mucho menos con los propietarios de dichos vehículos.

"Queremos que se complementen con la misma gente que tenemos experiencia para que a gente salga beneficiada, esto con miras a que se regule estas plataformas que son ilegales a todas luces", refirió.

Dijo que si bien la afectación no es mucha económicamente, pues está acostumbradas a tener competencia; lo que si molesta, es ver accidentes y que no se haga nada contra los responsables; en cambio cuando un taxi tiene un accidente, son víctimas del escarnio público y siempre sobran los comentarios negativos hacia los conductores.

"Prácticamente nos echan la culpa siempre, siendo que la autoridad no actúa contra ellos, cuando son ellos los que tienen accidentes más fuertes y no hacen nada".

"Queremos que se nos tome en cuenta para complementar esa ley y que saquen su permiso y se pague lo correspondiente, que la competencia sea pareja", destacó.