Exigen resolución en conflicto ganadero

“Todo el sector productivo y ganadero, así como al exportador”, externó el abogado Javier Liñán, ante la Fiscalía General de la República en Piedras Negras, donde exigió que se dé resolución a la denuncia en contra de Joaquín Arizpe Dávila, ex presidente de la Unión Ganadera de Coahuila.

Indicó que la denuncia es por el delito de peculado, fraude, uso en presión de funciones y delito de uso de recursos público en forma indebida.

Recordó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) emitió el fallo a favor de la planilla de Fernando Manuel Cantú González, como ganador a la presidencia de la Unión Ganadera de Coahuila, dejando de esta manera sin efecto la asamblea que presentó Joaquín Arizpe, anterior presidente y quien buscaba continuar en el puesto por tres años más.

Esto luego que el 14 de mayo se realizaron las elecciones, donde se presentaron irregularidades por parte de la planilla de Joaquín Arizpe, a partir de la resolución el nuevo dirigente es Cantú González, pero los abogados no han podido realizar su labor ya que se han llevado a cabo “fraudes procesales”.

“Exigimos que proceda en contra de los denunciados porque hay un daño increíble al organismo denominado Unión Ganadera Regional de Coahuila, la elección fue hace meses y hay una resolución federal donde los efectos son retroactivos”.

Javier Liñán hizo un llamado para que se acaben los actos de protección de las autoridades hacia Joaquín Arizpe, Raúl González y Sánchez Navarro.

“El señor ya no tiene facultades y todo se debe a que tiene intereses muy particulares con los criadores de ganado y no con los exportadores, cuando nuestro estado es esencialmente exportador de ganado, pero ha impedido esa actividad”.