"Exigimos reubicación": normalistas de Monclova alzan la voz por condiciones indignas

Con gritos de "¡Normalistas en formación exigimos reubicación!", estudiantes de la Escuela Normal de Monclova tomaron las calles este jueves para exigir instalaciones dignas. La protesta, que arrancó desde la Plaza del Magisterio y recorrió el bulevar Pape hasta llegar a la colonia Primero de Mayo, no fue una más: fue el grito desesperado de quienes se preparan para formar a las futuras generaciones, pero hoy estudian en medio de la inseguridad y el abandono.

El plantel donde se forman futuros maestros ha sido blanco de al menos cinco robos, además de presentar constantes fallas eléctricas y de agua potable. Docentes y alumnos han denunciado también el ingreso de personas intoxicadas a las instalaciones, y la constante inundación en temporada de lluvias. La situación no sólo pone en riesgo su integridad, sino que impide una educación digna y segura.

La comunidad normalista decidió levantar la voz, organizando una marcha pacífica pero contundente. El reclamo no es nuevo, pero el hartazgo ha crecido. Exigen ser escuchados, exigen soluciones, exigen respeto. Porque enseñar en el futuro no puede construirse desde el abandono.

Este día se mantendrán en paro total de actividades. No habrá clases hasta que la Secretaría de Educación dé respuesta a sus demandas. No se trata de caprichos, dicen los estudiantes, se trata de condiciones básicas para poder aprender. Lo que piden es claro: ser reubicados a un espacio seguro y funcional. Y no piensan quedarse callados hasta lograrlo.