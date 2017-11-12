Exitoso concierto de La Rondalla de Saltillo

La Fundación ULINKS en coordinación con SG Producciones llevaron a cabo un evento con causa en el Teatro del IMSS con la presentación de la Rondalla de Marco Antonio Aguirre, la finalidad es conseguir becas para alumnos destacados de la región Centro de Coahuila.

La Fundación de San Nicolás de los Garza Nuevo León y tiene como función principal la movilidad educativa en estudiantes de alto desempeño académico, otorgando becas para que estudien en ciudades del extranjero, como Harvard, Universidad de California, Houston y Toronto Canadá.

Después de recibir esos racionamientos en estas ciudades en el extranjero habrán de aplicarlos en su ciudad natal. La fundación Ulinks tiene oficinas en Guanajuato, ciudad de México Toronto Canadá y existe un proyecto en Japón, con la finalidad de que conozcan la cultura mexicana.

“El evento de la rondalla es un parte aguas para que demos a conocer la música, Coahuila es la cuna de las rondallas, queremos llevarlas a Toronto Canadá, Texas y sobre todo dar a conocer a las nuevas generaciones que esta música no ha muerto”, manifestó Leonardo Serrano Comida coordinador de SG Producciones.

En un evento programado con dos funciones estelares, 6:00 y 8:00 p.m. en el Teatro del IMSS ciudadanos de la región Centro disfrutaron del magno evento.

CANTAN A LA MUJER

En entrevista con el poeta Marco Aguirre de la Rondalla de Saltillo manifestó sentirse orgulloso de 50años de trayectoria cantando “A lo más hermoso que tiene el corazón del hombre y que se llama mujer”.

Además de presentar su nuevo disco 50 años, donde destaca “Me vas a echar de menos” del autor español Rafael Pérez Botija.

“Este nuevo disco lo hicimos nosotros, no invitamos a productor ejecutivo y está gustando mucho, dedicado a lo más hermoso que tiene el corazón del hombre y que se llama mujer.”