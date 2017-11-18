Explican acuerdo de terceros contratistas

Representante de la Sección 288 presentaron la información de la Revisión de Terceros y Contratistas a los trabajadores en asamblea realizada la tarde de ayer, donde establecieron los lineamientos con los que van a trabajar con la empresa durante el 2018, para evitar que se interfiera con las actividades de los sindicalizados.

Eduardo Jordán Mancha y representantes del Comité Local expusieron los puntos que se acordaron dentro de la revisión que se llevó a cabo la semana pasada en México, con los representantes de la empresa y el CEN del Sindicato Democrático.

Ante las necesidades que tiene la empresa se acordó la participación de tercero para hacer actividades específicas que requiere Altos Hornos, sin que estos intervengan en actividades de los trabajadores sindicalizados.

“Por ningún motivo los terceros contratistas podrán realizar labores únicas y exclusivas del sindicato y que se refiere a la actividad preponderante y del objetivo social de la empresa”, indicó.

Asimismo la empresa proporcionará un informe de las actividades que realizan las empresas contratistas y se podrán realizar revisiones periódicas.

También se acordó que la empresa retendrá mensualmente el 5 por ciento del salario diario promedio de los trabajadores de las compañías y el total se entregará con un 60 por ciento para el Comité Local y el 40 por ciento para el Comité Ejecutivo Nacional, así como la empresa realizará el pago de 100 mil pesos en una sola exhibición a la 288 por concepto de gastos de negociaciones.

Ambas partes estuvieron de acuerdo con los resultados de la negociación, firmando el convenio de trabajo que entró en vigor el pasado 01 de noviembre del 2017. De la misma manera se acordó con la empresa la reinstalación de 4 trabajadores que habían causado baja y que gracias a la intervención del comité ya fueron reinstalados.

“Por ningún motivo los terceros contratistas podrán realizar labores únicas y exclusivas del sindicato y que se refiere a la actividad preponderante y del objetivo social de la empresa”