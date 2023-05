Explota IP contra Adán Augusto

"Que le diga a los trabajadores que se aguanten de comer hasta después del 4 de junio", señaló la Iniciativa Privada al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien solo acudió a la región para promocionar su candidatura del 2024.

El pasado domingo el Secretario de Gobernación visitó Frontera junto al candidato a la gubernatura de Coahuila por Morena, Armando Guadiana, donde mencionó que la situación de la empresa cambiaría luego del 4 de junio, dando a entender que estaba acondicionado el voto.

Al respecto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eugenio Williamson, dijo que hay que pensar en la gente y en los miles de trabajadores que dependen de la empresa.

"La pelota está en su cancha pero el Gobierno Federal no está haciendo nada, si ellos quisieran pudieran agilizar un poco que se dé esta inversión con garantía accionaria y siga generando economía".

Señaló que es importante preservar la fuente de empleo que representa Altos Hornos de México y no pasarse de la raya con los trabajadores, porque ya es un problema social para la región centro y a ninguna autoridad, municipal, estatal y federal, le ha importado.

"El hambre no espera para después del 4 de junio", externó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio Arturo Valdez Pérez, quien criticó las palabras del Secretario de Gobernación.

"Los trabajadores están batallando para todo ya que tienen compromisos como todas las personas, y eso no se puede esperar para después de las elecciones. En lugar de tratar de resolver o apoyar, no dio nada y menos esperanza para los trabajadores".

Mario Coria Rohell presidente de Coparmex externo que desde hace años hay una falta de empatía total por parte del Gobierno Federal para Coahuila y sobre todo en ayudar a resolver el tema de Altos Hornos de México, al día de hoy si tiene un gran problema encima que afecta a miles de familias y empresarios.

"La empresa no le está pagando a nadie, ya no solo hablamos de los empleos directos, sino de los indirectos, no solo es las obreros sino también de los constructores y más proveedores".

Señaló que también está por iniciar el próximo ciclo escolar, dónde los padres de familia tienen que dar cuota de inscripciones, pagar uniformes y adquirir todo el material para las clases, así como otros pagos como lo es la renta, servicios, hipoteca y alimentos.

"Ahorita no es momento de ver la llegada de nuevas empresas o promoción, sino ayudar a las familias y los trabajadores que no están percibiendo un salario y no tienen certeza de cuándo van a regresar a trabajar o si habrá un nuevo patrón".