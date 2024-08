Explotaba tío a dos niñas

Denuncian ante la PRONNIF caso de explotación en contra de dos niñas de 8 y 10 años, la cual no ha sido registrada en una institución educativa con la finalidad de que ayude a sus padres a obtener recursos con la venta de dulces.

Fue el empresario Armando de la Garza quien expuso el caso, explicó que desde hace tiempo que un señor pasa por su hotel junto a niños, quienes se dedican a la venta de dulces. Al ver la condición en la que se encontraba la familia, se ofreció a donarle efectivo para los útiles escolares y quedó en comprarle los uniformes.

"Yo siempre le compro dulces, cuando le pregunté en qué escuela estaba me dijo que apenas la ingresarían a una cuando tiene entre 8 y 10 años de edad. Me dijo que vivía con un tío, quien es el que espera afuera cuando ella vende las cosas y eso me olía mal".

Al cuestionarlo, el señor dijo que los padres de la pequeña se la habían dejado encargada junto a otra niña, pero jamás las llevo a una escuela primaria por llevarlas a vender dulces, explotándolas para obtener dinero.

El empresario optó por llevarlos a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia al tratarse de un tema legal que le correspondía, donde dejó a la menor y el señor se rehusaba a entrar a las oficinas.

"Ahí lo dejé al pelado por estar haciéndoles eso a las menores de edad, quien vive de ellas día tras día. No se sabe que pueda pasar luego con ellas, por eso mejor los llevé a la Pronnif, una de ellas dijo que si las trataba bien, pero es mejor que averigüen".

En Coahuila hay 737 mil 056 niños y adolescentes que tienen entre 5 y 17 años de edad, de ellos, 47 mil 274 se ven forzados a trabajar y 70d por ciento de este universo labora en el comercio o prestación de servicios. Sin embargo Coahuila es el segundo estado que menos trabajo infantil registra a nivel nacional.

Al respecto, la subprocuradora de Pronnif Martha Herrera externó que se están realizando las averiguaciones pertinentes y se cree que la niña tiene expediente en la ciudad de Saltillo, además se está trabajando para encontrar familia de apoyo con quien dejar a las pequeñas o bien, vincularlas a un centro de asistencia social.