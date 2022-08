Exponen vidas por la avaricia; Expresa párroco

Accidentes como el de la mina de Sabinas continuarán registrándose debido a la inconciencia y avaricia de empresarios y algunas autoridades, que permiten la operación de estos "pocitos" de manera irregular, lo que pone en riesgo la seguridad y la vida de los trabajadores, indicó el párroco Eduardo Nerí.

Durante la homilía de este domingo el párroco relacionó la lectura con los últimos hechos que se registraron en la región Carbonífera, al señalar que existen personas obsesionadas en reunir poder, riqueza, acumular tesoros, sin importarles como lo hacen.

Señaló que esto es parte de lo que se vive en la Carbonífera, en donde empresarios carboneros tienen a personas trabajando en condiciones lamentables, sin las medidas de seguridad, y con bajos salarios, aprovechándose de la necesidad de la gente.

Señalan que la avaricia lleva a accidentes como el que se registró en la mina de Sabinas.

"Eso pasa porque los dueños ni las autoridades tienen la disponibilidad, conciencia y a veces tampoco la voluntad de hacer las cosas bien, por eso suceden estas tragedias, en donde vemos como los empresarios se aprovechan, abusan de la ignorancia, la pobreza, de la situación y la necesidad por la que atraviesa la gente".

Y es que comentó que en lugar de hacer las cosas de manera correcta y viendo por la gente, se tiene una cultura en la que "mientras menos cueste y me de ganancia, es mejor, aunque sea un riesgo para el trabajador, el obrero", indicó.

Señaló que no es la primera ocasión, y lamentablemente no será la última vez que se presente, porque seguirán otorgando los permisos para que operen los "pocitos" de manera irregular, sin contar con las condiciones necesarias, y no es porque no se tengan los recursos, sino porque no se tiene la voluntad del empresario por mejorar las condiciones.

"El dueño lo que quiere es tener la mayor tajada, el no va a perder, no va a arriesgar, esto es muy triste porque se está arriesgando la vida de las personas".

Comentó que no es un tema exclusivo de las minas, ya que esto se ve en muchos lugares, se ve en constructoras que realizan viviendas en terrenos irregulares, que se inundan, con daños, que adquieren a bajo precio y valiéndose de sus influencias obtienen los permisos de construcción, sin importar que esto represente un problema para las familias que lo adquieren.