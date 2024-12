Expresidente de CMIC deberá pagar 4 mdp

De entre 3 a 4 millones de pesos será lo que el ex Presidente de la CMIC Ricardo "N" deberá pagar por reparación de daños por los intereses y gastos generados durante el proceso, que de no hacerlo podrá ser enviado a prisión por un plazo de 6 a 9 años.

El Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se dijo satisfecho con el resultado del juicio que se llevó a cabo en contra del ex dirigente de la cámara, por el delito de Administración Fraudulenta.

Humberto Prado Montemayor indicó que fue un proceso largo y desgastante que se llevó por un plazo de 5 años, pero que al final se demostró la culpabilidad por el mal manejo del dinero de la cámara y sus socios.

Ahora esperarán que el próximo lunes se defina el monto que se deberá cubrir por reparación del daño, sin embargo el monto será superior al millón 806 mil pesos que malversó, ya que se deben incluir intereses, así como los gastos generados con los abogados durante este periodo de tiempo.

Señaló que ellos consideran que se puede establecer un pago de 3 a 4 millones de pesos, los que deberán cubrir como reparación del daño, los que deberá cubrir en una sola exhibición y de manera inmediata.

Mencionó que de no cubrir el adeudo, la pena establecida por este delito es de 6 a 9 años de prisión, por lo que confía que se deberá cumplir con el pago.

Prado Montemayor indicó que varias etapas del proceso, el ex presidente de la cámara buscó establecer un acuerdo ofreciendo 500 mil y un millón de pesos como pago, sin embargo los consejeros y ex presidentes no aceptaron dicho pago, ya que representaba una suma menor a la que se adeudaba.

El dirigente indicó que fue están satisfechos con el resultado, únicamente están en espera de que se defina el monto, el cual ambas partes aún pueden inconformarse, pero esto alargaría aún más el proceso.