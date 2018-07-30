Expulsan a napistas en sección ¡Napista!

El Sindicato Nacional Democrático dejó fuera de derechos sindicales por un periodo de 5 años a 8 trabajadores de la Sección 265 de Hércules, identificados con el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia, a pesar de que este último es el que mantiene la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

A través de un comunicado que emitió el Comité Local de Vigilancia y Justica se notificó a los trabajadores y funcionarios que los trabajadores Blanca Sosa Morena, José Manuel Sosa Ponce, Felipa de la Rosa Palacios, Roberto de la Cruz, Noé Inostroza, Arturo de la Rosa, Jesús López y Jaime Joel Medrano, quedaron fuera de derecho a partir de esta fecha y por los próximos 5 años.

Manuel Prince Durón, no duda que se aplique la medida en otras secciones.

Con esto se indica que ellos ya no pueden ser atendidos por los funcionarios sindicales y que en caso de tratar algún asunto será directamente con la empresa.

Al quedar fuera de derechos los trabajadores pierden la facultad de votar y ser votados para cargos sindicales, aunque mantienen sus derechos contractuales, pero quedan a disposición de la empresa en caso de que los quieran dar de baja.

Esto fue señalado como una medida de represión por parte del Sindicato Democrático, al ser afines al Sindicato Minero, como medida que aplican para acallar revueltas por el regreso de Napoleón Gómez Urrutia.

El delegado del Sindicato Minero Manuel Prince Durón señaló que es un intento de represión que los dirigentes sindicales toman con los trabajadores y no duda que esta medida se aplique en otras secciones.

Destacó que la Sección 265 no pertenece al Sindicato Democrático, ya que perdió el recuento que se dio en abril del 2016, en donde los trabajadores decidieron continuar con el Sindicato Minero, por lo que señalan que ni siquiera tienen la autoridad para aplicar los estatutos y dejar fuera de derechos a la base trabajadora.