Expulsan a niño de escuela privada, por no estar a la "altura" de la escuela

Monclova; Coah.-Una madre de familia denunció que su hijo fue expulsado de la escuela particular Instituto Andrés Ozuna en Monclova, Coahuila, debido a su comportamiento inquieto y berrinches en clase. La señora Sandra afirmó que su hijo, quien cursa segundo grado de primaria, no ha causado daño a sus compañeros, pero los maestros decidieron que no estaba "a la altura" del centro educativo.

La directora del instituto le dijo a la madre que su hijo necesitaba una escuela pública, lo que la molestó, ya que considera que la escuela no pudo ayudar a su hijo. "El niño no era capaz para estar en una escuela particular, él necesita una escuela de gobierno", fueron las palabras de la directora. La señora Sandra mencionó que su hijo es inquieto y llora cuando algo no le gusta, pero los maestros no la informaron sobre su comportamiento. "Yo no tengo problemas en cuanto a la atención de mi hijo, lo que pasa es que es muy inquieto, y si algo no le gusta, empieza a llorar y no querer hacer nada", explicó.

La madre se sintió molesta porque la escuela no se comunicó con ella sobre el comportamiento de su hijo y no le brindó apoyo para manejar la situación. "Los maestros debieron haberme hablado de su comportamiento, porque yo estoy en la mejor manera de ayudar", dijo. La señora Sandra también mencionó que los maestros le dijeron que no querían problemas con los demás padres de familia, por lo que decidieron expulsar a su hijo. "Mi hijo no ha hecho nada a sus compañeritos, pero fueron las maestras quienes me dijeron que no querían problemas con el resto de los padres de familia, por eso lo dieron de baja", afirmó.

La señora Sandra está buscando una escuela pública para su hijo y ha llevado más de una semana en espera de que sea atendida. Sin embargo, este jueves acudirá con el titular de servicios educativos para que su problema sea resuelto. "El profesor Abraham se portó muy bien y me dijo que este jueves se estaría buscando una escuela para mi hijo", finalizó. Esta situación resalta la importancia de la inclusión y el apoyo a estudiantes con necesidades especiales en las escuelas