Expusieron cuerpos a los rayos del sol

Mientras que asegura los cuerpos de Katie y Shakire las primas estadounidenses que perdieron la vida cuando venían a Castaños, estaban completos; el dueño de la Funeraria La Paz Manuel Corral indicó que le llegaron los cuerpos 17 horas después del accidente, es decir a las 6 de la mañana del lunes y en con gran avance de descomposición.

Manuel Eduardo Corral indicó que desde un principio se les advirtió a los familiares las condiciones en que recibieron los cuerpos de ambas jovencitas, pero asegura ellos se aferraron a querer llevárselos para velarlos en Estados Unidos, situación que era ya casi imposible.

Explicó que los cuerpos permanecieron mucho tiempo en el lugar del accidente, y el extremo calor así como los golpes que sufrieron, provocaron que avanzara la descomposición.

Aseguró que sí se procedió a brindar el servicio en la funeraria, se les inyectó para tratar de que aguantaran más, se les maquilló e incluso estaba una mujer que pertenece a la familia presente, quien exigió estar en el proceso y se le permitió la entrada, hay cámaras y video para comprobarlo.

"Les hice la observación que era difícil, los rostros completamente aplanados, y el cráneo quedó en partes, en fracciones, tuvimos qué armar y pegar para tratar de darle forma a la cabeza", comentó Corral Enríquez.

Mencionó que estuvieron hablando a la funeraria 7 personas diferentes por teléfono, algunos de Virginia, de Baltimore, Houston, Castaños y de aquí de Monclova.

"A todos les explicamos las mismas condiciones en que estaban los cuerpos, hasta que les dije que eran muchas explicaciones, que me dieran un solo responsable de esto, para que firmara el contrato y no lo hicieron", añadió.

Incluso dijo que le prohibieron hacer el papeleo necesario que se realiza cuando se recibe un cuerpo, pues argumentaban que vendría una funeraria de Estados Unidos a Monclova por las jovencitas, sin embargo, el papeleo como quiera era su responsabilidad, pero se lo negaron.

Explicó que más tarde se comunicó una funeraria de Monterrey que haría el proceso de recoger los cuerpos pero pedían la papelería situación que no se les pudo cumplir porque los familiares no quisieron, "les dije tengo 43 años trabajando en esto y es la primera vez que me enfrento a una situación así", añadió.

Aseguró que al momento de entregarles los cuerpos a sus familiares salieron de la funeraria en las mejores condiciones posibles, por el gran esfuerzo que se realizó de que quedaran bien, pero rechazó tajantemente Corral Enríquez que le faltara un brazo a una de las jovencitas.

"Eso es totalmente falso, está el testimonio de la familiar que estuvo en el arreglo, las fotos y los videos de prueba", comentó.

Asimismo, puntualizó que no han pagado ni un cinco por el servicio que se realizó, ni tampoco se pudo efectuar la papelería del registro civil donde se expide el acta de defunción, precisamente porque no pagaron nada.

Finalmente, sobre la falta de pago, el dueño de Funerales La Paz dijo "yo no haré nada al respecto, que Dios los bendiga, respeto la memoria de mis finados y si la familia no quieren pagar, no se quieren hacerse responsables, ni modo, ni más pobre, ni más rico".