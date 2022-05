Extravía Federación 42mdp para IMSS

A poco más de 4 meses del año, aún no se tiene información de los 42 millones de pesos autorizados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para la rehabilitación de la Clínica 7 del Seguro Social, por lo que se buscará donde está este recurso con el fin de que sea aplicado.

La Diputada Federal, Cristina Amezcua González, señaló que ya pasaron 4 meses de este año y aun no se tiene información de la aplicación del recurso autorizado para atender las necesidades de la clínica local.

Recordó que dentro del PEF del 2022 se autorizaron 42 mdp, esto ante las gestiones que realizaron ella como Diputada Federal y la Senadora Verónica Martínez, conscientes de las condiciones en las que se encuentra el hospital y que se requiere mejorar la atención a los derechohabientes.

“Ese presupuesto del IMSS que en un momento la Senadora y una servidora estuvimos tocando puertas, se autorizó, nos dijeron que todo venía bien, pero tenemos que ver para cuando, no se ha caído, pero no se ha hecho, hay que ver que está pasando, porque no ha iniciado las obras”.

La legisladora señaló que se tiene que presionar al Gobierno Federal para que se aplique el recurso y que no suceda lo que en años anteriores, en donde se prometía inversiones y no llegaba el recurso y buscar que se dé la rehabilitación y ampliación de urgencias, que es una obra que se requiere desde hace tiempo.

Desconocen en donde se encuentra el recurso, por lo que se buscará a nivel federal para saber porque no se ha bajado y de esa manera agilizar el proceso, y que llegue el recurso y las obras a la clínica local.