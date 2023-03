Fabricando recuerdos para papá

MONCLOVA., COAH.-Después de que mi padre, el señor Víctor Ramón se perdiera durante 24 horas el pasado 20 de febrero debido a que se desubicó por la demencia que padece desde hace un par de años, nos dimos cuenta que Dios nos dio una nueva oportunidad con él y por ello estamos creando nuevos recuerdos, nuevas emociones y sobre todo está volviendo a sus actividades que realizó durante más de 20 años, que fue la preparación y venta de cacahuates.

Cuando un padre va perdieron facultades ya sea por una enfermedad o por otra situación, es muy fácil desesperarse, molestarse con la vida y reclamar a dios el porqué, sin embargo en mi familia preferimos amarlo, respetarlo y regresarle lo mucho que él hizo por nosotros durante nuestra niñez y es por ello que estamos viviendo el día a día, crenado nuevos recuerdos y aprovechando la nueva oportunidad de vida que dios le regaló.

La señora Claudia Ramón, hija de Don Víctor relató a Periódico la Voz Monclova que su padre ha ido perdiendo algunas facultades debido a la medicación que recibió para evitar la aparición de coágulos luego de su operación a corazón, sin embargo esto provoca como efecto secundario la micro embolias que poco a poco provocan la pérdida de los recuerdos, los cuales van y vuelven de manera esporádica.

1 / 3 Don Víctor padece demencia senil, pero su familia está siempre a su lado, formando nuevos recuerdos que él llevará en el corazón para siempre. 2 / 3 Es doloroso ver a papá perder sus recuerdos y algunas de sus funciones, a veces se acuerda de nosotros, en ocasiones no, pero siempre estamos ahí para ayudarlo y amarlo. 3 / 3 Don Víctor no recuerda que se perdió pero sí recuerda que durante su época, vendía muchos cacahuates en las cantinas de la Zona centro donde tenía muchos amigos, así que si es usted de esa época, acérquese y sea parte de la vida de Don Víctor de nueva cuenta ❮❯

Mi papá comenzó a desorientarse y del día que se perdió para acá, papá comenzó a preguntarnos por nuestra mamá que ya falleció, por sus hermanas que también partieron de este mundo terrenal y por gente que ya no está entre nosotros y eso lo inquieta mucho, pero como antes de que comenzara con su problema de demencia se dedicaba a la venta de chorizo, cacahuates, huevos y otros productos, él se acuerda y es por ello que comenzamos con esta actividad con la intención de que poco a poco se recupere.

"Mis hermanos y yo con mucho amor ideamos que se pusiera a realizar la actividad de la preparación y envasado de cacahuates, los cuales al final terminamos haciéndolo nosotros, sin embargo él los limpió, preparó los ajos y los embolsó, para luego ponerlos a la venta y que así llegaran sus clientes de toda la vida para que charlara con ellos y recobrara algunos recuerdos".

Dijo que don Víctor no recuerda que se perdió ni nada de lo que pasó, por ello están comenzando a realizar esta actividad para que su padre vuelva a sentirse útil y que por lo menos por unos momentos sea esa persona alegre, trabajadora y buena con la que vivieron su niñez y juventud.

"En sus buenos tiempos mi padre vendía sus cacahuates en las cantinas y tiendas de la Zona Centro y mucha gente lo conocía y lo esperaba, por eso se me ocurrió publicarlo por medio de redes sociales y de esa forma él se mantiene ocupado preparando sus productos, los cuales vende gracias al apoyo de la gente".

"COMO HIJOS QUEREMOS MANTENERLO AQUÍ" .

La señora Claudia relató que con mucho amor conversan con Don Víctor y en sus momentos lucidos recordó que en sus tiempos preparaba hasta 15 kilogramos de cacahuates y 20 kilos de chorizo por semana, con lo que durante más de 20 años mantuvo a su esposa y él sin tener que depender de nadie.

Explicó que aunque la demencia que padece su padre es progresiva, como familia buscan darle mucho amor, estar siempre con él, escuchar sus historias de vida aunque las relate una y otra vez y formar nuevos recuerdos que pueda llevar en su mente y su corazón durante toda su vida.

Luego de que se perdió se puso un poco mal, pero hemos visto mucha recuperación en los últimos días, toda la semana va conmigo a casa y con mis hermanos, le damos mucho acompañamiento pero sobre todo mucho amor, ya que le da mucho gusto que estén con él sus hijos y sus nietos, con quienes conversa de cosas de antes y luego de cosas actuales, las cuales disfrutan como familia.

Papá siempre fue un gran padre, él está muy contento con que estemos con él, que lo tomemos en cuenta para las actividades diarias y sobre todo que platiquen con él, cuando está en un buen tiempo los reconoce pero cuando no, él cree que son mis hijos, pero en su ir y venir procuramos hacerle amena y ligera su vida.

"Es triste ver como papá no nos conoce, es doloroso que en ocasiones no sepa quiénes somos o nos cambie el nombre, pero aun así nos da la oportunidad de estar con él viviendo cosas nuevas, porque dios nos dio una nueva oportunidad con él, regresó mi padre, en ocasiones mejor de sus recuerdos, en otras no tanto, pero tenemos las manos y el corazón llenos de él, por lo que estamos viviendo las etapas de su vida paso a paso, recuerdo a recuerdo pero sobre todo con amor y respeto".

"TE ACUERDAS HIJA CUANDO PASÓ TAL O CUAL COSA"

Cuando te das cuenta que de aquel papá fuerte y entero ya no queda mucho, te pones triste, pero al escuchar sus pláticas y sus recuerdos de vida una y otra vez, te das cuenta que dios no te deja y que aún tenemos tiempo de recuperar un poco de mi padre, aunque sea por minutos u horas.

Actualmente don Víctor se encuentra recuperándose, aunque sus hijos buscan todos los días alternativas para mantenerlo vigente, en tiempo y espacio, saben que su padecimiento es progresivo, sin embargo también están conscientes de que el amor y la fe son el motor que mueve al mundo y es por ello que sin importar si hoy los reconoce y mañana no, están todo lo días a su lado, brindándole amor, respeto y tiempo, ese tiempo que se va y no regresa, pero que se puede convertir en bellas vivencias y recuerdos que se quedan, para el resto de la vida.

Si usted quiere comprarle cacahuates a Don Víctor, puede marcar al número 8661657694 con su hija Claudia y si usted fue su amigo, lo recuerda de sus ventas en años pasados, no dude en dialogar con él y ser parte de la formación de sus recuerdos, los cuales estarán en su corazón siempre.