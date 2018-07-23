Facilita Gobierno trámites con APP

Saltillo, Coah.- Para obtener de una forma rápida y sencilla la información relativa a requisitos, costos y tiempos de respuesta en todos los trámites y servicios estatales y municipales del Gobierno del Estado de Coahuila, se creó el portal Registro Único de Trámites Administrativos (RUTA).

La titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC), Teresa Guajardo Berlanga, expuso que se le asignó a su dependencia el crear, diseñar y administrar el expediente electrónico de los trámites y requisitos de las dependencias estatales y municipales y ponerlos a disposición de todos los ciudadanos y empresarios.

Explicó que para ello se creó un portal de trámites y servicios para la consulta ágil, precisa y oportuna llamado RUTA, que contiene información completa y vigente de trámites administrativos estatales, municipales y empresariales así como orientación correspondiente a los trámites federales.

Esta aplicación Android puede ser descargada desde cualquier celular con sólo ingresar al módulo Play Store, ofreciendo a la ciudadanía en forma rápida y sencilla la información relativa a requisitos, costos y tiempos de respuesta.

Subrayó que por lo tanto el Estado de Coahuila, dentro del esquema de Gobierno Digital, mejora su posición a nivel nacional al proporcionar a los ciudadanos herramientas tecnológicas de información vanguardistas en el ecosistema de tecnologías de información y comunicación TIC´S.

Dio a conocer que el acceso para descargar la App es Siruta Coahuila MX - R.U. Trámites Administrativos o https://play.google.com/store/apps/details?id=www.tramitescoahuila.gob.mx.sirutacoahuila en la Play Store.

Al final comentó que con ello se da respuesta a la alta demanda de los ciudadanos por obtener más y mejores servicios de las dependencias, utilizando tecnologías de información y redes sociales dentro del esquema de transparencia y acceso a la información y la rendición de cuentas.