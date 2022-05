Falla el internet en toda la Zona Centro

Vecinos de la Zona Centro de Monclova se quejaron del servicio de telefonía e internet pues desde hace cerca de 10 días que no tienen el servicio, aunque han realizado el reporte no se da solución al problema, son por lo menos 20 personas afectadas.

Los vecinos comentaron que desafortunadamente ya son muchos días sin internet, necesitan para trabajos de la escuela, el problema no solo se presenta en viviendas sino también en la farmacia y más tiendas de esta zona que no tienen internet.

"He marcado dos veces a Telemex le manifesté a la señorita mi extrañeza porque en honor a la verdad, nunca había pasado, me dijeron que pudiera ser mi aparato pero no es así porque son más de 15 vecinos afectados", comentó Fresia Gutiérrez.

Los vecinos comentaron que el recibo como quiera llega, es como el recibo de la luz, sino pagan la cortan, aunado al resto de los servicios que pagan y para los cuales es importante el internet, como netflix y otras plataformas.

Norma Lucía Gutiérrez dijo que desde el viernes se le fue la señal, dijo que es Telemex, quiere seguir siendo cliente y seguirá siendo cliente, pero sí es importante que pongan atención a esta petición.

"En esta ocasión estamos siendo muy mal atendidas, solamente la primera llamada atendieron después son grabadoras, el teléfono se tiene que pagar, estamos siendo bastante afectadas, somos adultos mayores que vive pendiente de las redes, que tenemos nietos e hijos que necesitan la computadora y el teléfono", comentó.

Dijo que no hay presupuesto que alcance para estar poniendo constantemente datos al celular, hasta ahorita no han atendido el reporte, comentó que no saben qué fue lo que pasó, solo dijeron que era una falla grande, no se sabe sí robaron cableado o la fibra óptica.

Los vecinos esperan que se dé seguimiento a su petición de lo contrario tendrán que tomar medidas más drásticas como acudir a la telefonía y manifestarse para ser escuchados.