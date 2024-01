Falla el transporte ante clima gélido

El transporte público de Monclova y otras ciudades como Castaños se vieron en dificultades para prestar el servicio de manera normal ante las inclemencias del tiempo, no todos los camiones quisieron encender.

Así lo confirmó el Director de Transporte, Everardo Rodríguez tras destacar que los vehículos que trabajan con diésel, son más difícil que arranquen en bajas temperaturas.

Aceptó que hubo quejas de los usuarios este martes por la mañana, luego que en varias rutas no habían los suficientes camiones para seguir el itinerario que tienen marcado, y en algunos casos pasaban con retrasos de hasta más de una hora.

Aunque no quiso definir cuáles ruta fueron las de mayor problema, destacó que también los modelos antiguos de los camiones no ayudan para que puedan enfrentar la temperatura congelante, por eso no pudieron trabajar.

Asimismo, a pesar de las quejas que hubo de ciudadanos en la ruta Castaños-Monclova, el Director del Transporte aseguró que sí hubo unidades de la ruta intermunicipal que brindaran el servicio, aunque también con atrasos en sus rutas.

Finalmente, destacó que en cuestiones de semáforos, no se reportaron que fallaran ante la baja de la temperatura.