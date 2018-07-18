Fallan semáforos un día sí y otro también

Cada que llueve, hace viento, mucho sol o simplemente los fines de semana, los semáforos de la ciudad presentan fallas que provocan accidentes.

No es un caso aislado en la ciudad, pero en esta ocasión se trata del semáforo ubicado en calle De la Fuente con Matamoros, semáforo que se encontraba en mala posición derivado de las condiciones del tiempo.

Es un semáforo antiguo, aunque estaba en función los conductores no podían percatarlo lo que aumentó el riesgo de accidente, no es la primera vez que esto sucede.