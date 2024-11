Fallece de Dengue, alumno de escuela primaria Jose Ramón Guevara Cisneros de dengue.

Un menor de edad y quien cursaba el quinto grado de educación primaria falleció la mañana de este lunes por dengue. Desde el pasado 7 de noviembre Damián López de Lara Guerra de 10 años de edad presento malestares como vomito y fiebre por lo que fue atendido en el Hospital Amparo Pape de Benavides.

El menor no presentaba mejoría, por lo que el día domingo ya mostraba dificultad para respirar, el medico le señalo que presentaba signos de dengue, lamentablemente la mañana de este lunes cerca de las 11 de la mañana arribo al hospital ya sin signos vitales.

Por su parte el titular de Servicios Educativos Abraham Segundo solo confirmo el deceso del menor, sin embargo, aclaro que no contaba con el certificado médico, solo había sido notificado por la supervisora de la muerte del pequeño Damián.

"Fue a través de grupos que me comentan que presuntamente falleció de dengue, pero yo no cuento con el dictamen médico, solo la supervisora me notificó que esta mañana hablaron de la escuela primaria que el menor había fallecido" señalo Abraham segundo.

El menor cursaba el quinto grado de la escuela primaria Jose Ramon Guevara Cisneros de la colonia Deportiva en Monclova.