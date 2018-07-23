Fallece el “Profe” Aguilera

Ricardo Aguilera Venegas, mejor conocido como el Profe Aguilera, falleció este día víctima de un problema de salud que lo aquejaba.

El profe Aguilera era muy conocido entre la sociedad monclovense y era considerado una leyenda en el mundo del motociclismo local como promotor e impulsor de diferentes clubs con quienes mantenía una gran hermandad.

Originario de la Ciudad de México, llegó a Monclova hace más de 35 años para trabajar como director de Promociones Deportivas de Planta Dos. Fundó el Centro Deportivo Aqua Mundo, donde más de dos generaciones de niños y jóvenes aprendieron técnicas de natación.

Como motociclista, recorrió toda la República, Estados Unidos y Canadá, donde fue dejando una estela interminable de amigos. Descanse en Paz.